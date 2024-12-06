В День добровольца в Советском районе Самары подготовили очередной гуманитарный груз в зону СВО

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Специальная военная операция сплотила вокруг себя неравнодушных жителей Самары и значительно повысила роль волонтерской деятельности, ее востребованность. В День добровольца в Советском районе сотрудники районной администрации, представители ТОС, образовательных учреждений, общественные организации, родные и близкие участников СВО и активные горожане объединились, чтобы собрать и укомплектовать очередной гуманитарный груз, который в ближайшее время отправится к нашим бойцам на передовую.



«С начала специальной военной операции жители Советского района, предприятия, организации, учреждения оказывают огромную помощь и поддержку в сборе гуманитарной помощи. Наши бойцы сегодня там, на передовой. А все мы, оставшиеся в тылу, как и наши предки в час испытаний, должны быть едины, должны поддерживать, помогать», - прокомментировал глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин.



Регулярно «за ленточку» волонтеры отправляют медикаменты, строительные инструменты и инвентарь, запчасти для автомобилей, походные рюкзаки, одежда, белье, обувь, предметы личной гигиены, маскировочные сети, продукты питания, окопные свечи и многое другое. При содействии организаций и предприятий Советского района в зону СВО направляли также квадрокоптеры, кроссовые мотоциклы, автомобили.



«Мы занимаемся сбором и доставкой гуманитарных грузов непосредственно в зону СВО. Во второй половине декабря у нас планируется очередная поездка за «ленточку». У нас налажена связь с бойцами, они передают нам заявки. Так, с наступлением зимы нашим бойцам требуются генераторы, тепловые пушки, бензопилы, всегда востребованы медикаменты, белье, постельные принадлежности, предметы личной гигиены», - рассказала жена бойца СВО, представитель межрегиональной организация «СВОи» Мария Лихобабина.



На территории Советского внутригородского района действует два пункта приема гуманитарной помощи: на улице Мориса Тореза, 101 и улице Советской Армии, 127. Все желающие могут внести свой вклад в формирование очередного гуманитарного груза на фронт.

Фото: Администрация Самары