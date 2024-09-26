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В декабре в Самаре состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»

26 сентября 2024 18:35
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Предпринимателей, руководители компаний и специалистов разных бизнес-отраслей приглашают к участию.

В декабре в областной столице традиционно состоится региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». В нем смогут принять участие предприниматели, руководители компаний и специалисты разных бизнес-отраслей.

На уровне региона премию проводит министерство экономического развития и инвестиций и центр «Мой бизнес», в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

«Ежегодно регион выступает партнером Национальной премии, и это важная часть поддержки предпринимателей - отметить тех, кто добился успехов, показал высокую эффективность своего бизнеса. На одной площадке встречаются представители бизнес-сообщества из самых разных сфер, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о своих результатах. Приглашаем предпринимателей стать частью события и подать заявку на участие в премии «Бизнес-успех», – сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уже третий год подряд «Бизнес-Успех» собирает лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса Самарской области. В этом году гостей ждёт насыщенная деловая программа: мастер-классы, выступления спикеров, круглые столы и многое другое. Помимо этого, предприниматели презентуют собственные проекты перед экспертными жюри.

Представить свои бизнес-практики участники премии смогут в следующих номинациях:
- Лучший производственный проект;
- Лучший проект в сфере торговли и услуг;
- Лучший женский проект;
- Лучший проект в сфере креативных индустрий;
- Лучший туристический проект;
- Лучший проект в сфере ЗОЖ;
- Лучший семейный бизнес;
- Народный предприниматель.

Участники получат возможность обменяться опытом с коллегами, приобрести знания в экономических областях, а также найти потенциальных партнеров.

Победители получат специальные призы от организаторов и партнеров, а также возможность заявить о себе на финале, который пройдёт в Москве.

Участие в Премии бесплатное. Заявки принимаются до 9 ноября по ссылке - https://bsaward.ru/2024/samara/.

Обращаем внимание, что список номинаций может быть изменен конкурсной комиссией, исходя из поданных заявок.

Федеральными организаторами мероприятия выступают: Корпорация «Синергия», Школа бизнеса «Синергия»; Общероссийская общественная организация «Опора России» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Теги: Самара

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