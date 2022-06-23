В дачном массиве поселка Станция Козелковская  расчистили дороги от мусора и препятствий

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На днях отделом надзорной деятельности и профилактической работы Самары совместно с администрацией Красноглинского внутригородского района было проведено мероприятие, направленное на обеспечение пожарной безопасности в частном жилом секторе.

В дачном массиве поселка Станция Козелковская время от времени появляются препятствия на дорогах, мешающие проезду машин, в том числе и специальной техники. Некоторые владельцы частных домов и дач заваливают проезды мусором, ставят шлагбаумы и кладут бетонные блоки.

Другие жители недовольны таким произволом. После их обращения на сайт «Госуслуги» о незаконном перекрытии дорог в жилом массиве, сотрудниками госпожнадзора была проведена проверка, после которой в администрацию Красноглинского района было направлено предписание об устранении выявленных нарушений.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Самары Андрей Минин:

«Эти дороги предназначены для проезда пожарной и другой специальной техники. Перекрывать их незаконно. Если случится пожар, то пожарная машина просто не сможет заехать, чтобы оперативно его ликвидировать. Сегодня совместно с представителями администрации Красноглинского района мы провели мероприятие по расчистке проездов. Одна из дорог была расчищена от мусора, с другой убраны бетонные блоки, перекрывающие проезд. Все нарушения требований пожарной безопасности устранены».

В регионе с 15 апреля до 15 октября действует особый противопожарный режим. Совместное патрулирование частного сектора, садоводческих и дачных некоммерческих объединений на соблюдение требований пожарной безопасности будет продолжено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО