Я нашел ошибку
Главные новости:
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Албания стала первой страной в мире, которая назначила ИИ-бота министром
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
Самарские двигатели обеспечили доставку грузов для жизнеобеспечения МКС
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
В Самарской области завотделением медучреждения под влиянием мошенников продал машину
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Родители тратят до 10 тыс. рублей на лечение детей от ОРВИ
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
Производители чая и кофе предупреждают о сбоях в поставках из-за маркировки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»

12 сентября 2025 10:51
61
В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»

Заявочная кампания продлится до 10 февраля 2026 года.

Начался прием заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас». В 2026 году статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены уже в 14-й раз. Обладателями этой престижной международной награды станут авторы выдающихся достижений и научных исследований в области географии, экологии и смежных наук, а также коллективы и организации, внесшие крупный вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие общества. К участию в заявочной кампании приглашаются научные и образовательные учреждения, творческие союзы, российские и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица. Заявки принимаются до 10 февраля 2026 года.

— Идея премии «Хрустальный компас» — гуманистическая, объединяющая, вдохновляющая. За 13 лет в ее сообщество вошли удивительные люди из более чем 50 стран мира. Те, что заботятся о природе в разных уголках планеты, те, кто совершает научные открытия и продолжает исследовать нашу планету, — отметил член экспертного совета премии, прославленный телеведущий Николай Дроздов.

После завершения заявочной кампании все номинирующиеся проекты рассмотрят члены экспертного совета премии. В состав жюри входят авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. Победители будут определены в следующих номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Обладатель еще одного «Хрустального компаса» определится по итогам народного голосования. Подать заявку можно на официальном сайте национальной премии.

— Уже в 14 раз мы объявляем конкурс на соискание престижной премии «Хрустальный компас». Мы надеемся, что, как и в предыдущие годы, география участников премии будет расширяться. Для нас важно, что «Хрустальный компас» стал не просто наградой, а своеобразной платформой для обмена опытом, источником вдохновения. Каждый год мы открываем новые имена и идеи, которые имеют ценность для всего мира, — сообщил председатель оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
95
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
146
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
106
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
388
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
462
Весь список