В четырнадцатый раз стартовал конкурс на соискание премии «Хрустальный компас»

Заявочная кампания продлится до 10 февраля 2026 года.

Начался прием заявок на соискание национальной премии «Хрустальный компас». В 2026 году статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены уже в 14-й раз. Обладателями этой престижной международной награды станут авторы выдающихся достижений и научных исследований в области географии, экологии и смежных наук, а также коллективы и организации, внесшие крупный вклад в сохранение природного и историко-культурного наследия, развитие общества. К участию в заявочной кампании приглашаются научные и образовательные учреждения, творческие союзы, российские и зарубежные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица. Заявки принимаются до 10 февраля 2026 года.

— Идея премии «Хрустальный компас» — гуманистическая, объединяющая, вдохновляющая. За 13 лет в ее сообщество вошли удивительные люди из более чем 50 стран мира. Те, что заботятся о природе в разных уголках планеты, те, кто совершает научные открытия и продолжает исследовать нашу планету, — отметил член экспертного совета премии, прославленный телеведущий Николай Дроздов.

После завершения заявочной кампании все номинирующиеся проекты рассмотрят члены экспертного совета премии. В состав жюри входят авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ. Победители будут определены в следующих номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». Обладатель еще одного «Хрустального компаса» определится по итогам народного голосования. Подать заявку можно на официальном сайте национальной премии.

— Уже в 14 раз мы объявляем конкурс на соискание престижной премии «Хрустальный компас». Мы надеемся, что, как и в предыдущие годы, география участников премии будет расширяться. Для нас важно, что «Хрустальный компас» стал не просто наградой, а своеобразной платформой для обмена опытом, источником вдохновения. Каждый год мы открываем новые имена и идеи, которые имеют ценность для всего мира, — сообщил председатель оргкомитета национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.