В честь Всемирного деня гражданской обороны уроки безопасности прошли сегодня в большинстве школ региона

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1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В этот день в 1972 году вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны (МОГО), которая на сегодняшний день объединяет 50 стран. Праздник был утвержден в 1990 году по инициативе Международной организации гражданской обороны с целью привлечения внимания к проблемам безопасной жизнедеятельности населения планеты.

В честь памятной даты сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области ежегодно проводят уроки безопасности.

В Самаре совместное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники Главного управления и других общественных организаций, прошло в школе № 29 им. начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области А.К. Карпова.

Заместитель начальника отдела планирования мероприятий гражданской обороны управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Грабекин рассказал учащимся об истории создания гражданской обороны, ее целях и задачах, развитии на современном этапе, необходимых действиях в условиях чрезвычайной ситуации и гуманитарных миссиях МЧС России по всему миру.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова провела с ребятами беседу об опасности весеннего льда и предостерегла от прогулок и игр на открытых водоемах.

Начальник отделения отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления Игорь Ватенмахер рассказал старшеклассникам о преимуществах обучения в вузах МЧС России, о порядке прохождения вступительных испытаний, о социальных гарантиях для молодых офицеров.

Руководитель отдела социально-ориентированной деятельности самарского отделения ВДПО Елена Сироткина проинформировала о конкурсах для школьников и студентов, организуемых обществом, и предложила ребятам принять в них участие, а заместитель руководителя самарского отделения «Молодежки ОНФ» Егор Кусков поделился информацией о деятельности общероссийского молодежного движения на территории региона, проведенных мероприятиях и будущих проектах.

Подобные уроки безопасности прошли сегодня в большинстве школ районов и городов Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО