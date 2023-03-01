Я нашел ошибку
Главные новости:
Начинается новый набор на курс «Школы мастерства».
В СОУНБ научат мастерству книжной реставрации
2 марта в регионе начинаются виртуальные гастроли спектаклей-победителей.
В губернии определили победителей регионального этапа «Театрального Приволжья»
Россиянам рассказали об ошибках в питании во время поста.
Врач-диетолог: соблюдая пост, важно правильно питаться и не стремиться похудеть
Он получал за деньги информацию о лицах умерших в больнице.
В Самарской области сотрудник фирмы ритуальных услуг за дачу взятки патологоанатому ответит перед судом
В Самаре ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
В Самарской области 2 марта небольшой снег, порывистый ветер, гололедица
В Самаре урок безопасности прошел в школе № 29.
В честь Всемирного деня гражданской обороны уроки безопасности прошли сегодня в большинстве школ региона
Площадкой для маркета и организатором станет выставочный центр «Экспо-Волга», а региональный центр «Мой бизнес» выступит партнером мероприятия.
«Весенняя ярмарка» в Самаре: к участию приглашают самозанятых
Пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события после выписки из стационара обеспечиваются бесплатными лекарствами.
Более 450 жителей Кинель-Черкасского района обеспечиваются лекарствами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В честь Всемирного деня гражданской обороны уроки безопасности прошли сегодня в большинстве школ региона

1 марта 2023 19:42
144
В Самаре урок безопасности прошел в школе № 29.

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В этот день в 1972 году вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны (МОГО), которая на сегодняшний день объединяет 50 стран. Праздник был утвержден в 1990 году по инициативе Международной организации гражданской обороны с целью привлечения внимания к проблемам безопасной жизнедеятельности населения планеты.

В честь памятной даты сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области ежегодно проводят уроки безопасности.

В Самаре совместное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники Главного управления и других общественных организаций, прошло в школе № 29 им. начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области А.К. Карпова.

Заместитель начальника отдела планирования мероприятий гражданской обороны управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Самарской области Иван Грабекин рассказал учащимся об истории создания гражданской обороны, ее целях и задачах, развитии на современном этапе, необходимых действиях в условиях чрезвычайной ситуации и гуманитарных миссиях МЧС России по всему миру.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова провела с ребятами беседу об опасности весеннего льда и предостерегла от прогулок и игр на открытых водоемах.

Начальник отделения отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления Игорь Ватенмахер рассказал старшеклассникам о преимуществах обучения в вузах МЧС России, о порядке прохождения вступительных испытаний, о социальных гарантиях для молодых офицеров.

Руководитель отдела социально-ориентированной деятельности самарского отделения ВДПО Елена Сироткина проинформировала о конкурсах для школьников и студентов, организуемых обществом, и предложила ребятам принять в них участие, а заместитель руководителя самарского отделения «Молодежки ОНФ» Егор Кусков поделился информацией о деятельности общероссийского молодежного движения на территории региона, проведенных мероприятиях и будущих проектах.

Подобные уроки безопасности прошли сегодня в большинстве школ районов и городов Самарской области, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Начинается новый набор на курс «Школы мастерства».
01 марта 2023, 21:41
В СОУНБ научат мастерству книжной реставрации
Начинается новый набор на курс «Школы мастерства». Общество
13
Погодные условия позволяют активизировать их.
01 марта 2023, 17:11
В Самаре службы благоустройства продолжают вести работы по аварийно-ямочному ремонту
Погодные условия позволяют активизировать их. Дороги
162
Для тушения пожара привлечены 88 человек и 28 единиц техники.
22 февраля 2023, 17:20
В Кировском районе Самары на улице ул. Аэропорт-2, 11А горел  металлический ангар
Для тушения пожара привлечены 88 человек и 28 единиц техники. Происшествия
826
В центре внимания
Сегодня глава региона Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в городском округе Сызрань.
1 марта 2023  15:33
Дмитрий Азаров встретился с руководством предприятий автомобильной промышленности в Сызрани
186
АО «АВТОВАЗ» провел традиционную конференцию, посвященную итогам выполнения обязательств и мероприятий коллективного договора за прошлый год.
1 марта 2023  14:30
«Время возможностей для АВТОВАЗа»: Дмитрий Азаров обсудил с руководством и коллективом планы развития завода
275
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
1 марта 2023  12:44
Вручена 50-тысячная Карта жителя Самарской области
376
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
1 марта 2023  11:54
В Самаре полицейские проводят приемы граждан
243
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
1 марта 2023  11:17
ПДД, лекарства, сигареты: что изменится в марте
274
Весь список