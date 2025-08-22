150

В честь Дня Российского флага Молодежный совет самарского Росреестра совершил ежегодный велозабег по живописным местам Самарской Луки, рассказаи в Управлени Роисреестра по Самарской области.

С Российский триколором ребята прошли маршрут вдоль великой русской реки Волги от села Рождествено через Подгоры вдоль Белой горы, сделав привал с аква-паузой на знаменитых «Золотых песках», а потом вернулись на левый берег – в Самару.

Так Молодежный совет напомнил о важности Российского триколора, как государственного флага родной страны, в жизни каждого гражданина.

«Показывая уважение к флагу, мы, прежде всего, показываем свое уважение к себе самим, своим близким, к своей Родине, – говорит председатель Молодежного совета самарского Росреестра Татьяна Шурыгина. – Наш велозабег стал традиционным, но чувство гордости и трепет каждый раз охватывают с новой силой. Безусловно, такие мероприятия вдохновляют. Это - наша история, наша Родина, а мы - ее частичка!»

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области