В чем встречать 2024 Новый год?

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Символ Нового 2024 года — Зеленый Деревянный Дракон, символизирующий духовное равновесие и возрождение. Считается, чтобы обрести удачу, праздник нужно отмечать в правильно подобранных цветах.

По лунному китайскому календарю Дракон олицетворяет мудрость, духовный рост, процветание и удачу. Издавна в восточной астрологии это мифическое животное было самым могущественным знаком, символом власти, успеха и благородства. Новый 2024 год пройдет под покровительством Деревянного Дракона, энергия которого по традиции окрашена в зеленый цвет — в последний раз аналогичный год был в 1964-м.

“Поэтому предпочтительными цветами для встречи этого праздника будут зеленый, золотой и серебряный. Зеленый символизирует природу, рост, свежесть и гармонию. Он также ассоциируется с изобилием и процветанием. Золотой и серебряный цвета добавят блеска и праздничности, придавая образу элегантность и роскошь”, — рассказала РИА Новости астролог, психолог Екатерина Мудрова.

В каких цветах отмечается праздник

Составляя образ для празднования Нового года, следует обратить особое внимание на цветовую гамму одежды — каждый цвет обладает особым символическим значением. Поэтому одни хорошо подходят для новогоднего наряда, а других следует избегать. Например, можно использовать все оттенки зеленого, также удачу принесут:

любые оттенки красного;

золотистый;

желтый;

оранжевый;

фиолетовый;

серебристый.

Можно выбрать цвет наряда, исходя из стихии своего знака зодиака. Например, воздушным знакам подойдет одежда в желтых, оранжевых и золотых оттенках. Представителям огненных можно обратить внимание яркие алые цвета, земным — на зеленые и светло-серые, а водным — на серебряные и золотые наряды с пайетками.