В частном секторе Красноглинского района сотрудники МЧС СО провели профилактический рейд

139

В частном секторе Красноглинского района Самары сотрудники МЧС России совместно с представителями районной администрации провели профилактический рейд. Цель мероприятия — повышение уровня пожарной безопасности в отопительный сезон.

В ходе рейда инспекторы провели беседы с жильцами домов и раздали памятки с основными правилами безопасности.

Особое внимание уделялось следующим вопросам:

безопасное использование печей – важно не допускать их перекала, своевременно очищать дымоходы и не оставлять печь без присмотра.

контроль за электроприборами – запрещено оставлять включенные устройства без внимания, особенно в ночное время.

предотвращение перегрузки сети – использование слишком большого количества мощных приборов одновременно может привести к короткому замыканию и возгоранию.

Сотрудники МЧС России напомнили, что в зимний период возрастает риск возникновения пожаров из-за интенсивного использования отопительных устройств.

Жителям рекомендовали регулярно проверять исправность печей и электроприборов, не использовать самодельные или неисправные устройства, а также соблюдать правила эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС СО