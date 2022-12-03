В Чапаевске работает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

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Центр «Надежда» – одно из самых перспективных учреждений для детей-инвалидов, которое успешно работает в нашем регионе вот уже на протяжении 29 лет.



Там оказывают комплексную помощь семьям с детьми-инвалидами с тяжелыми формами заболеваний.



Здесь дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья получают комплексную квалифицированную помощь: социально-психологическую, социально-медицинскую, социально-педагогическую, что помогает им максимально полно и своевременно адаптироваться к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.



Подопечные центра – это дети и подростки в возрасте от 0 до 18 лет, имеющие нарушения опорно–двигательного аппарата, неврологическую патологию, умственную отсталость, тяжелые отклонения в физическом и умственном развитии.



Не случайно именно на базе реабилитационного центра «Надежда» одним из первых в области появилось и успешно работает стационарное отделение «Вместе с мамой». Здесь созданы комфортные условия для проживания и комплексной реабилитации семей, воспитывающих детей с тяжелыми отклонениями в здоровье.



Главная его особенность этого отделения в том, что родители могут находиться в этот момент рядом.

Фото: скриншот видео