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Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения.
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В Чапаевске прошел конкурс «Пешеход года г.о. Чапаевск»   

26 июня 2022 16:18
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Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения.

25 июня 2022 года Общественный совет при Отделе МВД России по городу Чапаевску провел Четвертый ежегодный конкурс «Пешеход года г.о. Чапаевск».

Участником конкурса мог стать любой житель Чапаевска возрастом 18+.

Традиционно конкурс проводился на базе Чапаевской автошколы ДОСААФ России. Организаторами конкурса также выступили ОГИБДД и Чапаевская центральная городская больница. В мероприятии приняли участие помощник начальника ОМВД подполковник внутренней службы Денис Жуков и начальник ОГИБДД майор полиции Андрей Воронцов.

Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения.

Задачи конкурса:
1) привлечение граждан к реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения,
2) организации новых форм взаимодействия между МВД России и гражданским обществом,
3) организация правового просвещения участников дорожного движения по соблюдению правил дорожного движения (далее - ПДД),
4) практическое обучение правилам дорожного движения,
5) профилактика дорожно-транспортного происшествий (далее - ДТП),
6) снижение травматизма на автодорогах,
7) повышение информированности населения в вопросах оказания первой помощи при ДТП,
8) повышение взаимоуважения участников дорожного движения.

Конкурсантам предстояло:
1) пройти заочную проверку на предмет нарушений ПДД (по базам ГИБДД),
2) написать тест на знание ПДД для пешеходов,
3) пройти проверку на правильность действий при посадке, высадке и ожидании общественного транспорта,
4) проверить свои знания при пересечении регулируемого пешеходного перехода, имеющего зебру с неисправным светофором по сигналам регулировщика, пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, имеющего зебру, пересечение регулируемого пешеходного перехода, а также организовать движение группы пешеходов в группе и в колонне.
5) показать свои умения на оказание первой медицинской помощи при ДТП.

Лучше всех свои знания при написании теста показала волонтер МЦ «Выбор» Полина Смирнова, за это испытание она получила отдельный приз – рюкзак и спортивный инвентарь.

В текущем году победителем конкурса, носящем почетное звание «Пешеход года г.о. Чапаевск» стала Светлана Детина. Светлана набрала рекордное количество баллов за всю историю проведения конкурса – 82 из 85 возможных баллов. Светлана Детина была награждена дипломом победителя и главным призом – смартфоном.

В завершении конкурса для всех участников прошли лекции от ОГИБДД по правилам безопасности дорожного движения пешеходов, а также врача-терапевта Чапаевской центральной городской больницы Ивана Старостова на предмет правильности сердечно-легочной реанимации и методологии оказания первой медицинской помощи при ДТП.

 

Фото:   пресс-служба О МВД Чапаевска

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