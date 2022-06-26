В Чапаевске прошел конкурс «Пешеход года г.о. Чапаевск»   

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25 июня 2022 года Общественный совет при Отделе МВД России по городу Чапаевску провел Четвертый ежегодный конкурс «Пешеход года г.о. Чапаевск».



Участником конкурса мог стать любой житель Чапаевска возрастом 18+.



Традиционно конкурс проводился на базе Чапаевской автошколы ДОСААФ России. Организаторами конкурса также выступили ОГИБДД и Чапаевская центральная городская больница. В мероприятии приняли участие помощник начальника ОМВД подполковник внутренней службы Денис Жуков и начальник ОГИБДД майор полиции Андрей Воронцов.



Цель конкурса - пропаганда безопасности дорожного движения.



Задачи конкурса:

1) привлечение граждан к реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения,

2) организации новых форм взаимодействия между МВД России и гражданским обществом,

3) организация правового просвещения участников дорожного движения по соблюдению правил дорожного движения (далее - ПДД),

4) практическое обучение правилам дорожного движения,

5) профилактика дорожно-транспортного происшествий (далее - ДТП),

6) снижение травматизма на автодорогах,

7) повышение информированности населения в вопросах оказания первой помощи при ДТП,

8) повышение взаимоуважения участников дорожного движения.



Конкурсантам предстояло:

1) пройти заочную проверку на предмет нарушений ПДД (по базам ГИБДД),

2) написать тест на знание ПДД для пешеходов,

3) пройти проверку на правильность действий при посадке, высадке и ожидании общественного транспорта,

4) проверить свои знания при пересечении регулируемого пешеходного перехода, имеющего зебру с неисправным светофором по сигналам регулировщика, пересечении нерегулируемого пешеходного перехода, имеющего зебру, пересечение регулируемого пешеходного перехода, а также организовать движение группы пешеходов в группе и в колонне.

5) показать свои умения на оказание первой медицинской помощи при ДТП.



Лучше всех свои знания при написании теста показала волонтер МЦ «Выбор» Полина Смирнова, за это испытание она получила отдельный приз – рюкзак и спортивный инвентарь.



В текущем году победителем конкурса, носящем почетное звание «Пешеход года г.о. Чапаевск» стала Светлана Детина. Светлана набрала рекордное количество баллов за всю историю проведения конкурса – 82 из 85 возможных баллов. Светлана Детина была награждена дипломом победителя и главным призом – смартфоном.



В завершении конкурса для всех участников прошли лекции от ОГИБДД по правилам безопасности дорожного движения пешеходов, а также врача-терапевта Чапаевской центральной городской больницы Ивана Старостова на предмет правильности сердечно-легочной реанимации и методологии оказания первой медицинской помощи при ДТП.





Фото: пресс-служба О МВД Чапаевска