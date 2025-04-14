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В Чапаевске по инициативе участника программы «Школа героев» стартовал проект «Забота о СВОих»

14 апреля 2025 20:43
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в Чапаевске по инициативе участника программы «Школа героев» стартовал проект «Забота о СВОих»

В Чапаевске запущен уникальный проект поддержки ветеранов специальной военной операции «Забота о СВОих». Теперь ветераны СВО могут пройти медицинское обследование, оформить льготы, получить психологическую помощь и консультацию по трудоустройству, не выходя из дома.

Инициатива возникла у одного из участников «Школы героев» — программы, инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Сергей Воробьёв, вернувшийся из зоны СВО, предложил оптимизировать систему помощи, объединив усилия социальных, медицинских и государственных служб.

Мобильная группа специалистов — врачи, психологи, сотрудники соцзащиты и центра занятости — выезжает по адресу проживания ветерана и за один визит помогает решить ключевые вопросы: проводит медицинский осмотр, оформляет документы на льготы, консультирует по трудоустройству, оказывает психологическую поддержку.

 «Мы создали межведомственную команду, которая оказывает адресную помощь. Проект уже работает, и мы видим его востребованность», - отмечает советник главы Чапаевска по вопросам поддержки участников СВО Оксана Кутырева.

 «Ветераны и их семьи нуждаются не только в медицине, но и в комплексной поддержке. Эта инициатива позволяет охватить все сферы помощи в одном визите», - считает главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин.

Проект комплексной поддержки «Забота о СВОих» пока работает в тестовом режиме, но уже помог нескольким десяткам ветеранов СВО.

Большую помощь в реализации социально важных инициатив героям оказывает программа «Школа героев».

«В рамках «Школы героев» мы учимся взаимодействовать с местной властью, чтобы помогать тем, кто вернулся или ещё вернётся. Это не только психологическая и медицинская помощь, но и юридическая поддержка, решение проблем семей участников СВО», - подчеркивает Сергей.  

Программа, стартовавшая как продолжение федеральной - «Время героев», - дает возможность ветеранам СВО освоить навыки госуправления и менеджмента. Первый поток из 45 человек завершит обучение в мае, а в июне начнётся второй — на него подано почти 650 заявок. Пятеро участников «Школы героев» уже назначены на должности в органах власти, а некоторые получили предложения о трудоустройстве от наставников, что подтверждает эффективность проекта.

Фото – газета «Чапаевский рабочий»

 

 

 

 

 

 

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