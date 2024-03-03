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В Чапаевске отработали действия по тушению условного пожара

3 марта 2024 12:51
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В Чапаевске отработали действия по тушению условного пожара

В Чапаевске прошло пожарно-тактическое учение (ПТУ) в здании городской детской больницы. Особенностью медицинского учреждения является круглосуточное пребывание на лечении детей. Поэтому регулярность подобных тренировок по отработке действий пожарных и персонала подобных объектов очень важна. Это позволяет отработать взаимодействие персонала и пожарно-спасательных подразделений в случае возникновения возгорания

Согласно тактическому замыслу, условный пожар возник в процедурном кабинете на 2-ом этаже больницы. В результате задымления сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей. Персонал больницы организовал эвакуацию больных и посетителей. По прибытии на место происшествия пожарно-спасательные подразделения оперативно провели боевое развертывание и приступили к тушению условного пожара. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы в одном из помещений 2 этажа был обнаружен пострадавший. Он был выведен из опасной зоны и передан работникам скорой медицинской помощи.

На тушение условного огня было подано 7 ручных стволов – это и на защиту соседних помещений, а также для локализации и ликвидацией пожара. На полную ликвидацию условного возгорания пожарным потребовалось не более 30 минут.

В ликвидации условного возгорания были задействованы от МЧС России 32 человека и 7 единиц техники.

Теги: МЧС

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