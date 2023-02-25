В Бузулуке объявлен траур по погибшим в страшной аварии

25 февраля в Бузулуке официально объявлен траур по погибшим в страшной аварии с участием пассажирского микроавтобуса.
Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Песков.
Смертельная авария произошла 23 февраля на дороге Самара - Бузулук. Там столкнулись три транспортных средства, в том числе пассажирский автобус, в котором находились 16 человек. ДТП унесло жизни 6 человек, в том числе 10-летнего ребенка. Еще несколько человек сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Глава города отметил:
"Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Нахожусь на постоянной связи с ними и родными пострадавших. Семьям погибших оказываем посильную помощь. В эти дни весь Бузулук скорбит вместе с родными погибших. Выражаю искренние соболезнования. Никакими словами невозможно восполнить боль утраты родных людей".
Источник: sovainfo.ru
Фото: ru.freepik.com