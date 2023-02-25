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В Бузулуке объявлен траур по погибшим в страшной аварии

25 февраля 2023 16:03
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ДТП унесло жизни 6 человек, в том числе 10-летнего ребенка. Еще несколько человек сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице.   

25 февраля в Бузулуке официально объявлен траур по погибшим в страшной аварии с участием пассажирского микроавтобуса. 

 Соответствующее постановление подписал глава города Владимир Песков. 
 
Смертельная авария произошла 23 февраля на дороге Самара - Бузулук. Там столкнулись три транспортных средства, в том числе пассажирский автобус, в котором находились 16 человек. ДТП унесло жизни 6 человек, в том числе 10-летнего ребенка. Еще несколько человек сейчас находятся в тяжелом состоянии в больнице. 
 
Глава города отметил: 

"Медики делают все возможное, чтобы спасти людей. Нахожусь на постоянной связи с ними и родными пострадавших. Семьям погибших оказываем посильную помощь. В эти дни весь Бузулук скорбит вместе с родными погибших. Выражаю искренние соболезнования. Никакими словами невозможно восполнить боль утраты родных людей".

 

Источник:  sovainfo.ru

Фото:   ru.freepik.com

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