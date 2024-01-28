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В Борском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя на угнанном автомобиле

28 января 2024 12:14
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В Борском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя на угнанном автомобиле

В январе текущего года сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы на территории села Борское в ночное время для проверки документов решили остановить автомобиль Audi А6 QUATTRO. Водитель иномарки требование госавтоинспекторов проигнорировал и попытался скрыться. Благодаря хорошему знанию территории, местных дорог и профессиональной интуиции, полицейские выбрали наиболее короткий путь и остановили иномарку на одной из сельских дорог.

Когда сотрудники полиции обратились к водителю с вопросами, мужчина повел себя неадекватно, документов на право управления транспортными средствами и автомобиль не предоставил. При этом полицейские выявили у него явные признаки опьянения, отстранили водителя 1985 года рождения от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. О произошедшем сотрудники Госавтоинспекции сообщили в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа.

При выяснении обстоятельств правонарушения госавтоинспекторы установили, что транспортное средство принадлежит местному жителю 1993 года рождения. Полицейские разыскали мужчину и сообщили, что его транспортное средство задержано, чем очень удивили автовладельца – он думал, что автомобиль находится на парковке возле его дома.

Задержанного и автомобиль доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В полиции собственник автомобиля пояснил, что пользоваться своим транспортом он никому ему не разрешал, а ключи для сохранности на время командировки передал наемному рабочему. Во время опроса рабочий пояснил оперуполномоченным, что, когда работодатель уехал, он с задержанным употреблял спиртные напитки, после чего уснул. Почему коллега решил воспользоваться автомобилем индивидуального предпринимателя свидетель пояснить не смог.

Отделом дознания МО МВД России «Борский» в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)» возбуждено уголовное дело. Транспортное средство в исправном состоянии возвращено владельцу.

Кроме того, за невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в отношении злоумышленника собран административный материал, который направлен на рассмотрение в Мировой суд.

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