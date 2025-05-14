В Борском полицейские провели профилактическую беседу со школьниками

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Мероприятие прошло с целью профилактики правонарушений, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев с подрастающим поколением.

В преддверии летних каникул сотрудники полиции Самарской области, с целью профилактики правонарушений, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, проводят мероприятия с подрастающим поколением.

Так, участковые уполномоченные Межмуниципального отдела МВД России «Борский» лейтенанты полиции Роман Рафиков и Наталья Голева провели профилактическую беседу с учащимися начальной школой.

В ходе мероприятия полицейские напомнили ребятам правила поведения на улице, дороге, в местах массового отдыха, на водоемах и в быту.

Полицейские призвали ребят строго соблюдать ПДД и уважительно относиться к окружающим.

Сотрудники полиции проинформировали школьников о необходимости соблюдения основных правил безопасности в сети Интернет, подчеркнув, что нельзя разглашать незнакомцам свои персональные данные, пароли и коды из смс-сообщений.

В конце мероприятия школьники поблагодарили участковых уполномоченных полиции за интересную и полезную беседу.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО