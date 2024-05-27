В Большечерниговском районе трактористом-машинистом найдены останки ихтиозавра

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На этой неделе в музей от Г.И. Широковой поступила информация, что в Большечерниговском районе Амиром Рифкатовичем Зарифовым, трактористом-машинистом КФХ Кулешова А.В., найдены древние кости.



25 мая небольшая экспедиционная группа в составе ученого секретаря музея Д.А. Сташенкова и членов Самарского палеонтологического общества Р.А. Гунчина и Д.С. Аникеева выехала на место находки. Огромную помощь в проведении работ оказали жители с. Большая Черниговка Юрий Шарифутдинов и Наталья Жукова.



Оказалось, что под тонким слоем земли многие миллионы лет скрывались останки ихтиозавра, древнего водного ящера...

Сохранилась большая часть скелета. Удивительно, но даже удалось узнать, чем питался именно этот ихтиозавр - между ребер, в районе живота, сохранилась рыбья чешуя и фрагменты раковин моллюсков.



Находка уникальная, в скором времени ей займутся специалисты.

Фото: Большечерниговский район