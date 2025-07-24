В больнице им. Пирогова в этом году проводятся ремонтные работы в нескольких подразделениях

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Для улучшения условий для пациентов и медицинских работников в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова в этом году проводятся ремонтные работы в нескольких подразделениях.

"В настоящее время завершен капитальный ремонт хирургического отделения №6 в первом хирургическом корпусе. В ходе ремонтных работ были заменены оконные и дверные проемы, системы отопления, водоотведения, канализации и энергоснабжения. Была закуплена новая мебель", - отметил главный врач больницы Анатолий Титов.

Также идут ремонтные работы в нейрохирургическом отделении № 5. Кроме того, начат капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го хирургического корпуса с присоединением резервного источника электроснабжения за счет средств, выделенных из областного бюджета.

"В больнице оказываем помощь больным хирургического, урологического, нейрохирургического, гинекологического, травматолого-ортопедического, неврологического, кардиологического профилей, пострадавшим с термическими поражениями и их последствиями, беременным и роженицам. В распоряжении наших специалистов 21 операционная, в которых проводится в среднем до 55 оперативных вмешательств в сутки, из них 85% – по экстренным показаниям. Создание комфортных и современных условий - важная составляющая для оказания качественной медицинской помощи", - подчеркнул Анатолий Титов.

Напомним, подразделения медучреждений обновляются благодаря средствам областного и федерального бюджета, а также за счет средств учреждений. До конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения, 80 из них благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО