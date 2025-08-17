Я нашел ошибку
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайшие 1-2 часа и до конца ночи в Самарской области ожидается усиление ветра
Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.
«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов
 Первые места среди женщин и среди мужчин заняли команды Самарской области.
Самарцы - чемпионы России по марафонскому бегу
В следующем туре тольяттинцы 24 августа сыграют в гостях с ЦСКА.
"Оренбург" обыграл "Акрон" в матче РПЛ
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +28, +30°С.
18 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +30°С
Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, заявил депутат.
Депутат Матвеев предложил собирать биоматериал у мигрантов для защиты женщин от насилия
Так, логисты и закупщики могут зарабатывать более 1 млн в месяц.
Россиянам рассказали, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».
17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон
В ближайшие 1-2 часа и до конца ночи в Самарской области ожидается усиление ветра

17 августа 2025 22:50
194
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра порывы до 15м/с, с сохранением до конца ночи 18 августа.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода Самара

