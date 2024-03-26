Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».
В библиотеках Самары проходит неделя детской книги
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная.
В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»
В Самарской области температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С.
В Самаре 27 марта до +4°С. На дорогах местами гололедица, снежная каша
На ООО «БСГ» завершен пилотный проект по внедрению методик бережливого производства.
«Производительность труда»: нацпроект помог тольяттинской компании улучшить производство
Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации.
Больше половины организаций Самарской области пользуются электронным документооборотом при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»
Победитель в категории до 9 лет - спортсмен из Самары.
В Самарской области завершилось первенство России по шашкам
Состоится 6 выпуск серии тематических онлайн-лекториев.
«Добрые новости»: состоится лекция «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?»
Найденные предметы были спрятаны ухищренным способом в кондитерском изделии «чак-чак». 
В СИЗО-2 УФСИН СО пресечена попытка доставки запрещенных предметов
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В библиотеках Самары проходит неделя детской книги

26 марта 2024 16:57
45
В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».

С 25 по 31 марта в муниципальных библиотеках Самары проходит Всероссийская неделя детской книги - одна из старейших отечественных просветительских акций и крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги.

 В рамках акции читатели знакомятся с новинками литературы для детей и юношества из фондов библиотек, участвуют в игровых, интеллектуальных, творческих, конкурсных мероприятиях, а также встречаются  с детскими писателями. В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».

Расписание творческих встреч:

27 марта в 11.00 в филиале Библиотека № 8 (ул. Николая Панова, 30) состоится творческая встреча с самарской писательницей Светланой Макашовой, автором книг «Разноцветные рифмы», «Рыжий дождик», сборников стихов для детей и сборника стихотворений для взрослых «И звёзды под ногами»;

27 марта 17.00 в библиотеке народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7) состоится литературная игра «Читаем Пушкина вместе». Игра рассчитана на 2 команды. Каждая команда должна пройти 5 станций, выполняя задания на знание биографии, текстов произведений писателя, а также проявить творческие способности;

28 марта 11.00 в рамках Недели деткой книги состоится встреча с самарской писательницей Натальей Черных в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16А). Наталья Черных расскажет о том, как создавались её произведения, о том, какого это - быть писателем, и расскажет больше о литературном мире. Также для читателей будет организован творческий час «Песочная фантазия», на котором библиотекари прочитают сказку А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и с помощью песка нарисуют с ребятами иллюстрацию к сказке;

28 марта в 11.30 филиал библиотеки № 15 (ул. Республиканская, 59) приглашает на встречу с детским самарским писателем, членом литературного объединения «Чернильница» Юлией Асташиной. Юлия Анатольевна пишет детские стихи, которые не только развлекают, но и дают знания малышам. Автор расскажет о том, как пишутся стихи и сказки, ответит на вопросы читателей, прочитает вслух отрывки из своих произведений.

28 марта в 13.00 читатели филиала Библиотека № 21 (ул. Георгия Димитрова, 7) познакомятся с самарской писательницей Алёной Ненаровой. Она не только автор, но и иллюстратор своих произведений. Кроме того, Алёна Александровна является лауреатом творческих федеральных конкурсов. 

28 марта в 17.00 в ЦГБ им. Н.К. Крупской по адресу: ул.Самарская, 190Б состоится онлайн встреча с автором  - Линник Мариной. Марина Викторовна - современный российский писатель,  член Союза литераторов Российской Федерации, автор историко-приключенческих романов. 

29 марта 11.00 в библиотеке семейного чтения № 25 (проспект  Карла Маркса,  21) завершится «Неделя детской книги»  литературным праздником «Страна чудес Ирины Токмаковой». Участники вспомнят книги И. Токмаковой, ответят на вопросы и викторины по ее книгам.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная.
26 марта 2024, 16:44
В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная. Общество
66
В Самарской области температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С.
26 марта 2024, 16:30
В Самаре 27 марта до +4°С. На дорогах местами гололедица, снежная каша
В Самарской области температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С. Экология
30
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024, 15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта. Общество
153
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
158
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
163
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
197
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1186
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
845
Весь список