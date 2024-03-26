В библиотеках Самары проходит неделя детской книги

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С 25 по 31 марта в муниципальных библиотеках Самары проходит Всероссийская неделя детской книги - одна из старейших отечественных просветительских акций и крупнейшее мероприятие по продвижению детской книги.

В рамках акции читатели знакомятся с новинками литературы для детей и юношества из фондов библиотек, участвуют в игровых, интеллектуальных, творческих, конкурсных мероприятиях, а также встречаются с детскими писателями. В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».

Расписание творческих встреч:

27 марта в 11.00 в филиале Библиотека № 8 (ул. Николая Панова, 30) состоится творческая встреча с самарской писательницей Светланой Макашовой, автором книг «Разноцветные рифмы», «Рыжий дождик», сборников стихов для детей и сборника стихотворений для взрослых «И звёзды под ногами»;

27 марта 17.00 в библиотеке народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7) состоится литературная игра «Читаем Пушкина вместе». Игра рассчитана на 2 команды. Каждая команда должна пройти 5 станций, выполняя задания на знание биографии, текстов произведений писателя, а также проявить творческие способности;

28 марта 11.00 в рамках Недели деткой книги состоится встреча с самарской писательницей Натальей Черных в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16А). Наталья Черных расскажет о том, как создавались её произведения, о том, какого это - быть писателем, и расскажет больше о литературном мире. Также для читателей будет организован творческий час «Песочная фантазия», на котором библиотекари прочитают сказку А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» и с помощью песка нарисуют с ребятами иллюстрацию к сказке;

28 марта в 11.30 филиал библиотеки № 15 (ул. Республиканская, 59) приглашает на встречу с детским самарским писателем, членом литературного объединения «Чернильница» Юлией Асташиной. Юлия Анатольевна пишет детские стихи, которые не только развлекают, но и дают знания малышам. Автор расскажет о том, как пишутся стихи и сказки, ответит на вопросы читателей, прочитает вслух отрывки из своих произведений.

28 марта в 13.00 читатели филиала Библиотека № 21 (ул. Георгия Димитрова, 7) познакомятся с самарской писательницей Алёной Ненаровой. Она не только автор, но и иллюстратор своих произведений. Кроме того, Алёна Александровна является лауреатом творческих федеральных конкурсов.

28 марта в 17.00 в ЦГБ им. Н.К. Крупской по адресу: ул.Самарская, 190Б состоится онлайн встреча с автором - Линник Мариной. Марина Викторовна - современный российский писатель, член Союза литераторов Российской Федерации, автор историко-приключенческих романов.

29 марта 11.00 в библиотеке семейного чтения № 25 (проспект Карла Маркса, 21) завершится «Неделя детской книги» литературным праздником «Страна чудес Ирины Токмаковой». Участники вспомнят книги И. Токмаковой, ответят на вопросы и викторины по ее книгам.

Фото: pxhere.com