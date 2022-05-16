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В апреле муниципальным центром управления Самары принято более 6500 обращений

16 мая 2022 16:37
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Одна из главных тем прошлого месяца - уборка территорий.

МЦУ объединяет в единую базу цифровые площадки «Инцидент-менеджмент» и «Платформу обратной связи», официальные письменные обращения. В системах работают все районные администрации и департаменты, которые, в свою очередь, взаимодействуют с ресурсоснабжающими, подрядными и обслуживающими организациями. Это позволят оперативно реагировать на запросы самарцев.

Одна из главных тем прошлого месяца - уборка территорий. В апреле в Самаре традиционно проходил месячник по благоустройству. В нем приняли участие более 302 тысячи человек, порядка 3900 ед.техники задействовано, вывезено более 33 тысячи куб.мусора. Все обращения, поступавшие от горожан по данной теме, направлялись ответственным специалистам для организации работ.

Еще одна тема, волновавшая самарцев, - благоустройство общественных территорий. По 30 мая любой желающий может отдать свой голос за обновление городских пространств на сайте.

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