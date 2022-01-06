В Алма-Ате началась стрельба

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Стрельба началась в четверг в Алма-Ате, где несколько суток не стихают беспорядки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, военные в Алма-Ате потребовали по громкоговорителям от участников беспорядков покинуть площадь Республики и предупредили, что начнут стрелять. "Всем покинуть площадь, открываем огонь", - прозвучало из громкоговорителей.

Очевидцы сообщают, что военные ведут огонь по зачинщикам беспорядков и машинам. "Огонь не стихает на площади уже минут 15, стреляют по людям, которые пришли на площадь с оружием, стреляют по машинам. Раненые точно есть. По убитым - непонятно, туда не подойти", - сказал один из очевидцев. При этом другие очевидцы сообщают, что в результате стрельбы есть убитые.

Собеседники агентства подтвердили, что военные мгновенно окружили площадь и начали спецоперацию, не выходя из машин. Они потребовали покинуть площадь и предупредили об открытии огня.

По словам очевидцев, со стороны площади Республики раздаются сильные взрывы. "Те, кто бежит со стороны площади, говорят, что [силовики] стреляли по зачинщикам беспорядков, и видели, как некоторые точно падали", - сказал один из собеседников ТАСС.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС