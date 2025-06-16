В аэропорту Курумоч прошли учения аварийно-спасательной команды

152

По легенде, там произошло выкатывание воздушного судна.

В международном аэропорту Курумоч прошли ежегодные учения аварийно-спасательной команды совместно с региональным МЧС и Центром медицины катастроф (СОЦМК).



По легенде, там произошло выкатывание воздушного судна с повреждением стойки шасси, розливом топлива и возгоранием.



На место прибыли представители различных служб аэропорта.



Для оказания первой помощи в полевых условиях был развернут временный медпункт. На роль статистов привлекли членов всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудников СОЦМК.



В тренировке участвовали 52 сотрудника аэропорта и задействовали 17 единиц спецтехники - от пожарных машин до карет скорой помощи. Учения завершились успехом, поставленные цели выполнены. Такие мероприятия проводятся каждый год, пишет Сова.