В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании

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В понедельник, 18 сентября в Администрации Самары на еженедельном рабочем совещании под председательством Главы Самары Елены Лапушкиной обсудили итоги летней оздоровительной компании 2023 года. На совещании присутствовали председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев, руководители департаментов городской Администрации и главы внутригородских районов.

По информации руководителя городского Департамента образования Ирины Коковиной, наиболее востребованной формой оздоровления и занятости детей традиционно стали лагеря с дневным пребыванием. В школах и учреждениях дополнительного образования работали 189 лагерей, в которых отдохнули более 15 тысяч детей, среди которых 108 ребят – находящиеся в трудной жизненной ситуации, а 217 отдыхающих – дети участников специальной военной операции. Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей формировались из обучающихся до 15 лет, продолжительность смены составляла 18 рабочих дней.

Одной из основных задач летней занятости является профилактика детской безнадзорности и правонарушений. В лагерях при образовательных учреждениях с детьми проводились профилактические беседы на различные темы, в таких встречах принимали участие представители МЧС, УВД, ОГИБДД, медицинских учреждений.

В период с июня по август была организована работа 6 загородных лагерей, в каждом из которых проведено от 4 до 6 смен продолжительностью 14-21 календарных дней. Всего за летний период 2023 года в стационарных загородных лагерях отдохнуло и оздоровилось 5 930 человек.

Отметим, в 2023 году Центр «Авангард-Самара» вошел в пилотную программу министерства просвещения Российской Федерации по возведению модульных жилых корпусов. С февраля по май 2023 года на территории центра был построен корпус, рассчитанный на 56 человек, соответствующий всем нормам СанПин. Вместимость лагеря увеличилась до 220 человек.

При двух детских оздоровительно-образовательных центрах («Мужество» и «Авангард-Самара») действовали стационарные палаточные лагеря. В летний период в них отдохнуло 148 детей.

Основной целью данных лагерей является оздоровление детей и подростков средствами туристско-краеведческой, поисковой и экскурсионной работы, приобщение учащихся к комплексному изучению родного края, его национальных традиций, культурного и исторического наследия, а также массовому туризму.

«Летняя оздоровительная кампания в городе проходила в штатном порядке, не было зарегистрировано групповых случаев инфекционных заболеваний, чрезвычайных и внештатных ситуаций. Запланированные мероприятия по отдыху и занятости детей проведены в полном объеме. В следующем году мы планируем увеличение количества детей в пришкольных лагерях. Кроме того, комплектование профильных смен планируем осуществлять на основании рейтингового отбора обучающихся, показавших высокие результаты в области науки, искусства и спорта, победителей конкурсных мероприятий и одарённых детей», - подчеркнула Ирина Коковина.

В ходе совещания выступила с докладом руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары Ольга Слесарева.

Она отметила, что в «Детском оздоровительном лагере «Волжский Артек» 29 августа завершилась летняя оздоровительная кампания, в период которой отдохнули 1200 человек:

«Кампания прошла успешно. Случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений зарегистрировано не было. В этом году была реализована новая воспитательная программа, основными направлениями которой являлись патриотическое и гражданское воспитание, эстетическое воспитание на основе российских традиционных духовных ценностей, экологическое и трудовое воспитание, физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности».

Отметим, что подготовка к следующему летнему сезону в «Волжском Артеке» уже началась: сейчас выполняются работы по капитальному ремонту кровли столовой, в октябре планируется установить модульный блок контрольно-пропускного пункта на территорию лагеря, подготовлена проектно-сметная документация и проведена государственная экспертиза документации на ремонт фасада столовой.

Также ведется реконструкция здания детского оздоровительного лагеря «Волжанка»: выполняется устройство актового зала на 112 посадочных мест, завешается ремонт учебных классов - они необходимы для организации учебного процесса во время оздоровительной компании в учебное время.

По информации руководителя городского Департамента физической культуры и спорта Дмитрия Чеканова, в период летних каникул большой популярностью у самарцев пользуются спортивные мероприятия. Летом 2023 годы были организованы спортивные смены на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп», тренировочные сборы, была установлена временная дополнительная инфраструктура для занятий спортом в местах общего пользования, прошли 12 общегородских физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 45 тысяч человек.

Кроме того, на спортивных площадках города физкультурно-массовую работу осуществляли более 100 тренеров по месту жительства. Охват детей в летний период составил около 12 000 человек.

Департаментом культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара была проведена работа по созданию культурно-досуговых программ для детей.

Организация отдыха детей включала в себя проведение театрально-концертных и культурно-познавательных программ муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования, организацию музейного обслуживания воспитанников учреждений отдыха и оздоровления. В общей сложности учреждениями сферы культуры и дополнительного образования в период с 1 июня по 31 августа 2023 года было проведено 2270 мероприятий с участием 129 686 человек.

Как доложила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова, большое внимание уделялось и трудовой занятости подростков:

«В летний каникулярный период было трудоустроено 3288 подростков, из них 1850 находятся в трудной жизненной ситуации. Приоритет в трудоустройстве отдавался именно подросткам из этой категории».

«Прошу всех руководителей профильных департаментов очень ответственно относиться к подготовке будущей летней оздоровительной кампании для детей. Несмотря на то, что мы только что проводили летний сезон, нужно уже активно готовиться к следующему. Контролировать работу подрядчиков, учитывать замечания и пожелания родителей по улучшению работы детских лагерей и оздоровительных центров», - подчеркнула Глава Самары Елена Лапушкина.