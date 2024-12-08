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В 68% компаний Самары есть традиция украшать рабочие места к Новому году

8 декабря 2024 11:04
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В 68% компаний Самары есть традиция украшать рабочие места к Новому году

Традиция украшения офиса к Новому году больше всего по душе молодым женщинам. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители офисных сотрудников из города.

В Самаре 68% офисных сотрудников сообщили, что в их компаниях существует традиция украшать рабочие места к Новому году: 20% рассказали, что создание праздничной атмосферы берет на себя работодатель, еще 19% — что украшения допускаются, но за счет сотрудников, а 3 из 10 человек — что участвуют в украшении своих рабочих мест вместе с руководством.

Судя по данным опроса, традиция украшения офиса к Новому году чаще соблюдается в женских коллективах и среди молодежи.

75% офисных сотрудников нравится украшать рабочие места. Только каждый десятый относится к этой традиции отрицательно.

Новогодней атмосфере в офисе женщины радуются больше мужчин. Сотрудникам моложе 35 лет традиция нравится больше, чем тем, кто старше.

Время проведения: 25 ноября — 5 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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