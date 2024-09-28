в 65% косметики в РФ есть опасные для здоровья вещества

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Опасные для здоровья вещества содержатся в 65% косметической продукции, которая продается в России, а в 76% продукции нет информации о противопоказаниях для применения, говорится в исследовании Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметики массового сегмента, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Шестьдесят пять процентов косметической продукции содержит опасные вещества… В 76% случаев отсутствует информация о противопоказаниях для применения", — сказано в исследовании.

Как напомнили в союзе, в перечне веществ, которые запрещены к использованию в парфюмерно-косметической продукции, содержится 1680 наименований — их вред был доказан, в том числе, в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ только 332 названия.