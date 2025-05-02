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В 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате

2 мая 2025 11:28
188
в 2025-м в Самаре «Бессмертный полк» снова пройдет в привычном, очном формате

Наши деды и прадеды – на фронте и в тылу – ценой невероятных усилий, ценой собственных жизней отстояли свободу и независимость Родины. Они сражались за страну, за будущее. За нас.

Мы обязаны помнить их имена, хранить память об их подвигах. Герои есть в каждом доме.

«Бессмертный полк» – это не просто шествие. Это живая нить памяти, связывающая поколения. Это история, которая идет рядом с нами в бессмертном строю портретов, в биении наших сердец.

9 мая возьмем фотографии родственников – участников Великой Отечественной войны и вместе пройдем по площади Куйбышева. 

Формирование колонны начнется с 08:00 по ул. Молодогвардейской (от пер. Высоцкого до ул. Венцека). Для удобства участников будут организованы четыре контрольно-пропускных пункта.

Для тех, кто не сможет присоединиться очно, подготовили альтернативные форматы. Один из самых масштабных – онлайн-шествие. Пройти в виртуальном строю смогут жители всех муниципалитетов нашего региона – память не знает границ и расстояний.

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