в 2025 году стоимость свидания на 14 февраля вырастет на 7%

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Ежегодно аналитический проект T-Data рассчитывает Романтический Индекс Т-Банка (ранее Tinkoff Romantic Index), который показывает, сколько стоит среднестатистическое свидание в День всех влюбленных.

Аналитики изучили транзакции клиентов Т-Банка за последние пять лет и составили прогноз трат на 14 февраля 2025 года. Стоимость свидания в этом году вырастет на 7% по сравнению с прошлым годом. А сильнее всего празднование 14 Февраля подорожало в Уфе, Воронеже, Краснодаре и Новосибирске.

В расчете индекса учитывались траты россиян на среднестатистическое свидание. В состав свидания входят: ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино, цветы и две поездки на такси.

Прогноз Романтического Индекса на 2025 год рассчитывался при помощи ИИ-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA.

В 2025 году стоимость свидания вырастет на 7% по сравнению с предыдущим годом и составит 6 739 ₽. При этом инфляция в России за 2024 год, по данным Росстата, составила 9,52%. За последние пять лет Романтический Индекс вырос на 4%.

В Москве свидание в День всех влюбленных обойдется дороже всего — в 9 921 рублей. Жители Санкт-Петербурга и Уфы потратят на свидание в среднем 8 214 и 7 136 руб. соответственно. В пятерку лидеров по стоимости свидания также вошли Казань и Краснодар, где Романтический Индекс Т-Банка составит 7 109 и 7 005 ₽ соответственно. В Волгограде же отметить праздник обойдется дешевле всего — в 5 093 руб..

Лидером по росту стоимости свидания в 2025 году стала Уфа — за год индекс вырос на 15%. На втором месте по росту показателя Воронеж и Краснодар — по 12%. Меньше всего индекс вырос в Самаре и Челябинске — на 2%. Единственный город, где показатель уменьшился, — Волгоград, там индекс упал на 2%.

Кафе и рестораны

Стоимость романтического ужина сильнее всего увеличилась в Уфе, Новосибирске и Краснодаре — на 30, 24 и 21% соответственно. Самый высокий средний чек в Москве — 1 998 ₽, а самый низкий — в Перми: 762. В среднем по России этот показатель вырос на 10%.

Кино

Средний чек в категории «Кино» вырос на 2% за прошлый год. Стоимость билетов на двоих в Краснодаре и в Москве выше, чем в других городах, и составляет 850 и 831 руб.. Дешевле всего поход в кино обойдется жителям Волгограда — в 534 руб..

Такси

Наибольший рост в категории «Такси» произошел в Красноярске и составил 23%. В то время как в Омске этот показатель уменьшился на 8%. Самая дорогая поездка ожидаемо в Москве — 689 руб.. В среднем по России средний чек на такси вырос на 5% относительно прошлого года.

Цветы

Средняя стоимость букета в День всех влюбленных выросла на 8% в сравнении с 2024 годом. Самый большой рост показали Воронеж, Красноярск и Пермь, там средний чек вырос на 33% и по 20% и составил 2 381, 2 506 и 1 962 руб. соответственно. В столице этот показатель снизился на 2%, купить букет цветов в среднем обойдется в 2 885 руб.

Аналитики T-Data также посчитали, как меняется потребительское поведение 14 февраля на маркетплейсах, при покупке ювелирных изделий, косметики и бронировании отелей в сервисе Путешествий от Т-Банка.

Количество покупок в категории «Ювелирные изделия» в День всех влюбленных увеличивается на 130% в сравнении с другими днями года, за исключением праздничных дней. На маркетплейсах этот показатель вырастает до 47%, а в категории «Косметика» — на 6%. При этом сумма покупок увеличивается на 133, 39 и 19% соответственно.

Средний чек за проживание в отеле 14 февраля в этом году составит 8 287 руб., что на 7% выше, чем в предыдущем. Количество бронирований номера на двоих в этот день увеличивается на 13% относительно такого же дня недели в обычные дни года.

Как считали индекс:

В основе расчета индекса использовались обезличенные транзакции клиентов Т-Банка в городах-миллионниках: сумма средних чеков покупок в категориях «Такси», «Рестораны», «Цветы», «Кино», которые совершались 14 февраля за период с 2020 по 2024 год.