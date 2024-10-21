В 2024 году в интернете выложили 286 миллионов телефонных номеров россиян

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С января по сентябрь 2024 года в интернет утекло 286 млн телефонных номеров россиян и 96 млн адресов электронной почты, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных DLBI. Для сравнения, за январь–сентябрь 2023 года было «скомпрометировано 213 млн уникальных клиентских записей».

Лидером по количеству утечек стал сектор электронной коммерции, на втором месте — аптеки и медицинские сервисы, на третьем — финансовые услуги. При этом по объему утечек финансовый сектор находится на первом месте, на него пришлось 42% утекших данных.