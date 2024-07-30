В 2024 году сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343 тысяч граждан

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В 2024 году сотрудники единого контакт-центра Отделения СФР по Самарской области проконсультировали более 343,4 тысячи граждан.

На все поступившие обращения сначала отвечает виртуальный ассистент — он может проконсультировать граждан по вопросам единого пособия, пенсий, материнского капитала и другим часто задаваемым вопросам. Если позвонившему нужна более детальная информация, виртуальный помощник переводит звонок на сотрудника контакт-центра.

Если вопрос требует предоставления персонифицированной информации, осуществляется обязательная идентификация личности заявителя — для подтверждения личности ему потребуется сообщить оператору номер СНИЛС, паспортные данные, либо кодовое слово, если оно было установлено ранее.

Наибольшее количество обращений поступает в дни выплаты единого пособия, а также в дни выплаты пенсии — 3,14, 17 и 23 числа каждого месяца.

Напомним, что позвонить в единый контакт-центр и получить консультацию по вопросам социального и пенсионного обеспечения можно по телефону: 8 (800) 100-00-01, звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). По этому же номеру телефона можно записаться на прием во все клиентские службы Отделения СФР по Самарской области.