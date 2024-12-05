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В 2024 году отремонтировали 54,35 км опорной сети дорог регионального значения.



1. Самара - Новокуйбышевск - 6,8 км в Волжском районе. Среднесуточная интенсивность движения - 24,9 тысяч автомобилей.



2. Кинель – Богатое – Борское - 35,82 км - в Кинельском и Богатовском районах. Интенсивность - 9,6 тысяч автомобилей.



3. Похвистнево – Клявлино - 6 км - в Похвистневском районе. Интенсивность - 7 тысяч автомобилей.



4. Обход города Сызрани - 6 км - в Сызранском районе. Интенсивность – 4,1 тысяч автомобилей.



Также в высокой стадии готовности капитальный ремонт еще одного участка опорной сети регионального значения - автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района протяженностью 28,7 км в Кошкинском районе. Интенсивность – 6,9 тысяч автомобилей. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в 2025 году.



Уровень нормативного состояния опорной сети дорог регионального значения довели до 82,26%.

Фото: пресс-служба Правительства СО