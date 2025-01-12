в 2024 году активнее всего искали сотрудников в сфере продаж

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Эксперты Авито Работы изучили динамику количества вакансий и средних зарплатных предложений по сферам деятельности. Аналитики выяснили, что сфера продаж стала лидером по приросту предложений о работе по итогам 2024 года. В данной отрасли работодатели разместили на 46% вакансий больше, чем годом ранее. При этом средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников составили 66 705 рублей в месяц (+14%).

Так, в 2,7 раза (+169%) увеличился спрос на менеджеров по развитию бизнеса. Специалистам с небольшим опытом работы на этой позиции предлагают на 16% больше, чем в прошлом году — в среднем 69 698 рублей ежемесячно. Также работодатели стали в 2 раза (+99%) активнее искать менеджеров по работе с клиентами, а средние зарплатные предложения повысились на 20% и на стартовых позициях составили 52 205 рублей в месяц. Спрос на риелторов за год вырос на 81%. Новым работникам готовы предложить на 6% больше по сравнению с прошлым годом — 116 799 рублей в месяц. Стоит отметить, что доход риелторов зависит от процентов со сделок и редко привязан к окладу: в вакансиях этих специалистов работодатели зачастую указывают вилки с учетом максимальных возможных значений.

Еще одна сфера с повышенной активностью найма — сельское хозяйство. Количество вакансий для специалистов этой сферы выросло на 32% по сравнению с 2023 годом. По итогам 2024 года новым сотрудникам предлагали в среднем 53 877 рублей в месяц, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В агросекторе за год на 85% повысился спрос работодателей на хозяйственных рабочих. В среднем в 2024 году новым специалистам предлагали 54 824 рублей в месяц (+50% год от году). Активнее стали искать овощеводов — количество вакансий для них за год выросло на 34%, а средние зарплатные предложения для новых сотрудников год от году повысились на 39% и достигли 59 773 рубля в месяц. Также на 25% чаще работодатели стали искать сотрудников на позицию садовода. При этом средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на +27% год от году и составили 47 293 рубля в месяц.

Третье место в рейтинге по росту числа вакансий среди работодателей разделили сферы бытового обслуживания и сфера финансов. По итогам 2024 года количество вакансий в этих отраслях увеличилось на 21% за год, а средние зарплатные предложения для новых специалистов составили 44 143 (+28%) рублей и 52 020 рублей (+17%) в месяц соответственно.

Так, в сфере бытового обслуживания активнее всего стали искать заправщиков (+65%), а средние зарплатные предложения для новых сотрудников повысились на 16% и достигли 46 607 рублей в месяц. Также на 47% за год выросло количество вакансий для мойщиков. Новым сотрудникам стали предлагать на 34% больше — 55 641 рубль ежемесячно.

В сфере финансов на 151% больше стало вакансий для банковских работников — в среднем новым сотрудникам на стартовых позициях готовы предложить 67 643 рублей в месяц. У этих специалистов зарплатные предложения за год выросли на 37%. Также на 58% чаще работодатели стали искать сотрудников на позицию экономиста (+58% вакансий год к году). Средняя предлагаемая зарплата для начинающих специалистов с опытом работы до 1-3 лет составила 52 279 рублей в месяц, показав рост на 20%.