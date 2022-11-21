В 2023 году в УФСИН СО осужденные могут получить одну из тридцати одной профессии

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В учреждениях уголовно – исполнительной системы Самарской области системно ведется обучение осужденных рабочим специальностям. Таким образом, реализуется установка руководства страны к пенитенциарной системе: каждый осужденный должен получить профессии, что в дальнейшем, при выходе на свободу после отбытия наказания, поможет ему трудоустроиться и социально реабилитироваться.

Обучение ведется преподавателями образовательного учреждения № 117.

Среди специальностей, получаемых здесь, аппаратчик крупяного и мукомольного производств, сварщик ручной и частично механизированной сварки, повар, пекарь, швея, штукатур, штамповщик, оператор котельной, столяр, слесарь - ремонтник и другие.

Новая профессия – литейщик пластмасс. Время подготовки специалистов от месяца до десяти. Навыкам няни осужденные обучаются месяц, а на сварщика - десять месяцев. Каждый из обучаемых получает документ специального образования, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области