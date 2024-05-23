В 2023 году дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах Самары

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В 2023 году дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами в детских садах (для сравнения, в 2019 году — 92,42%).

Благодаря реализации нацпроектов выполнена задача, поставленная президентом России — до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. По итогам 2022 года этот показатель составлял 98%, в 2023 году достиг 100%.

В 2023 году в Промышленном районе завершили строительство и ввели в эксплуатацию детский сад (второй корпус МБДОУ №332) на 240 мест, в том числе 80 ясельных.

За счет капитального ремонта трех зданий, возвращенных в систему дошкольного образования, открыто дополнительно 353 места, из них 140 ясельных (Долотный переулок, 15; улица Запорожская, 28; улица Победы, 145).

В рамках реализации национального проекта «Демография» было создано 360 мест за счет перепрофилирования, сообщает Самара-ГИС.

Фото: Дильдина Светлана

