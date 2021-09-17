В 2022 году новогодние праздники продлятся 10 дней

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Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2022 году, согласно которому новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские - с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале кабмина, передает ТАСС.

"Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2022 году", - говорится в сообщении. Публикация сопровождается производственным календарем, где отмечены периоды выходных и праздничных дней на будущий год. Как отметили в кабмине, выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников - четыре дня с 7 по 10 мая.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте - с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта). Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.

31 декабря нынешнего года было объявлено выходным днем еще в постановлении, касающемся праздничного календаря на 2021 год. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. В 2022 году 31 декабря будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

Фото: pixabay