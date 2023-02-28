Уже завтра:  Самарский мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает в «ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОНЗОВЫЙ ВЕК»!

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Мультимедийный парк «Россия – Моя история» и центр Исторического Моделирования «Древний Мир» 1 марта в 13:00 представят новый интерактивный проект.



Выставка «ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОНЗОВЫЙ ВЕК» повествует об удивительной эпохе в истории Северной Евразии - Бронзовом веке. Это время колесниц, героев, освоения природных богатств и территорий, время продвинутых технологий и удивительных изобретений!



Успейте записаться на экскурсии и мастер-классы заранее, количество мест ограничено.

Расписание экскурсий:

Вторник — Воскресенье:

• 11:00/13:00/15:00/17:00

(Одна экскурсия проводится для группы численностью от 5 до 30 чел., продолжительность не менее 50 мин).

Время мастер-классов:

Суббота – мастер-класс «Силуэты прошлого»:

• 12:30/14:30/16:30

Воскресенье – мастер-класс «Не боги горшки обжигают»:

• 12:30/14:30/16:30

(Один мастер-класс проводится для группы численностью от 3 до 15 человек, продолжительность не менее 50 мин).



Категория посетителей и цена одного билета:

• Экскурсия по выставке «Путешествие в Бронзовый век. Наследие под ногами»:

детский, студенческий, пенсионный – 400 рублей 00 копеек

взрослый – 450 рублей 00 копеек

• Мастер-классы «Не боги горшки обжигают», «Силуэты прошлого»:

детский, студенческий, пенсионный – 400 рублей 00 копеек

взрослый – 450 рублей 00 копеек



Предварительная запись по тел.: 8 (846) 250-01-52, 250-01-32.

Адрес: Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.

Фото: пресс-служба Исторического парка