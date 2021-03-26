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Если у них не имеется другого жилого помещения, где можно в безопасных условиях ждать расселения своего старого дома.
Уже сейчас граждане Самары, проживающие в аварийном доме, имеют право воспользоваться маневренным жилищным фондом
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Уже сейчас граждане Самары, проживающие в аварийном доме, имеют право воспользоваться маневренным жилищным фондом

26 марта 2021 17:58
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Если у них не имеется другого жилого помещения, где можно в безопасных условиях ждать расселения своего старого дома.

С 2019 года в Самаре успешно реализуется программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Она является одним из ведущих направлений национального проекта «Жилье и городская среда». В программу вошли дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. За два года в новые благоустроенные квартиры переехали 300 семей. Еще около 330 должны покинуть аварийное жилье до конца этого года.

Возможность покинуть небезопасное аварийное жилье программа предоставляет в общей сложности 4370 семьям. Первоначально планировалось расселить людей до 2025 года, но уже сейчас по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова прорабатывается вопрос реализации программы переселения граждан опережающими темпами.

«Принято решение о возможном сокращении времени проведения программных мероприятий и завершения их до конца 2023 года. Мы сейчас планируем, «раскидываем» объемы - понятно, что они увеличатся, если мы желаем выполнить программу быстрее. К лету должны утвердить новый график реализации доработанного плана и тогда уже люди будут понимать, кто сможет переселиться до конца 2023 года, - подчеркнул заместитель руководителя Департамента управления имуществом по жилищным вопросам Самары Виктор Федоренчик. – О гражданах, проживающих в домах, признанными аварийными после 1 января 2017 года, Правительство тоже не забывает. Программу планируют продлить».

В настоящее время рассматривается вопрос о разработке новой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - в отношении многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Однако, уже сейчас граждане, проживающие в аварийном доме, имеют право воспользоваться маневренным жилищным фондом, если у них не имеется другого жилого помещения, где в безопасных условиях ждать расселения своего старого дома. Причем, этим правом можно воспользоваться независимо от вида собственности на квартиру: и собственникам, и нанимателям. Для этого необходимо обратиться в Департамент управления имуществом городского округа Самара.

Маневренный жилищный фонд г.о. Самара - это жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначенные для временного проживания граждан в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ. В соответствии со ст. 95 Жилищного кодекса РФ жилые помещения маневренного фонда предназначены для граждан, у которых единственное жилье стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

Возможность воспользоваться маневренным городским фондом появилась и у жителей аварийных домов с конца 2019 года, с внесением изменения в статью 95 Жилищного Кодекса РФ.

В настоящее время основная часть маневренного фонда Самары, расположена в посёлке Озерный Куйбышевского района, где имеется 130 квартир с различным количеством комнат (1, 2, 3-комнатные), для временного предоставления гражданам.

Если квартира в аварийном доме представляет опасность, то правильнее будет дождаться расселения небезопасного строения в квартире маневренного фонда. В соответствии в правовыми нормами на каждого члена семьи предоставляется не менее 6 квадратных метров жилой площади, таким образом, на 1-комнатную квартиру жилой площадью 18 квадратных метров может рассчитывать семья не более чем из 2-х человек.

В квартирах поселка имеются все коммунальные блага: электричество, горячая и холодная вода, отопление - централизованное или индивидуальные газовые котлы. На окнах - пластиковые стеклопакеты; имеются электрические плиты; стены оштукатурены или оклеены обоями; постелен линолеум; в ванной комнате имеется сантехника. В 2019 году в квартирах фонда были установлены металлические двери (контурные, противопожарные), а также проведены клининговые работы. В настоящий момент Департаментом управления имуществом планируется провести косметический ремонт объектов.

Договор на предоставлении маневренного фонда заключается на 2 года и может продлеваться, если человек за указанное время не улучшает свои жизненные условия, то есть пока не дойдет очередь до его дома на расселение и ему не предложат новую квартиру. Навсегда остаться проживать в маневренном фонде могут граждане, которые не подпадают по закону под расселение, например, имевшие частный жилой дом, который сгорел либо обрушился.

В настоящее время благодаря имеющемуся маневренному фонду город может расселить одновременно около 500 нуждающихся. Ранее Самара не располагала таким значительным количеством изолированных квартир для временного расселения. В основном вопрос решался за счет жилья в коммунальных квартирах и комнат в общежитиях.

Однако, некоторые жители по-прежнему предпочитают рисковать и отказываются от переезда в квартиры маневренного фонда, ссылаясь на отдаленное расположение предложенного жилья. Так, в свое время жителям дома по улице Галактионовской, 84, в котором недавно произошло обрушение стены, было предложено переехать во временное жилье в п. Озерный, поскольку нахождение в старом доме влечет за собой угрозу для их безопасности, но граждане переехать не пожелали.

В настоящее время городом прорабатывается вопрос приобретения жилья для нужд маневренного фонда в других районах города, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   пресс-служба горадминистрации

 

 

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Комментарии

Социум
Если у них не имеется другого жилого помещения, где можно в безопасных условиях ждать расселения своего старого дома.
26 марта 2021  17:58
Уже сейчас граждане Самары, проживающие в аварийном доме, имеют право воспользоваться маневренным жилищным фондом
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