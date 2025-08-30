Уже сегодня, 30 августа, самарцев приглашают на Всероссийскую ярмарку

138

Сегодня, 30 августа Минпромторг Самарской области приглашает всех жителей и гостей региона на грандиозное событие Всероссийскую ярмарку. Она расположилась на площади у Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Что ждет посетителей: - Выставка-продажа товаров от участников регионального проекта Самарский продукт и Сделано в Самарской области - Развлекательная программа - Тематические площадки - Выступления самарских творческих коллективов - Дегустация мясной, сырной и десертной продукции

Всероссийские ярмарки это масштабный проект, объединивший почти все регионы страны, направленный на поддержку отечественных производителей и обеспечение граждан качественными товарами. Это идеальная возможность не только приобрести что-то уникальное, но и укрепить культурные связи между регионами.

Место встречи: площадь у Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, ул. Ленинская, 142. Дата: 30 августа 2025 года. Время работы Всероссийской ярмарки: с 11:00 до 17:00.