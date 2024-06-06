Уволенных «по статье» готов брать на работу на общих основаниях только каждый пятый работодатель из Самары

176

Соискателей, уволенных по статье 81 Трудового кодекса с «плохой» формулировкой, готов рассматривать каждый третий работодатель. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу компаний из города.

По данным опроса, 44% работодателей из Самары никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ с такими основаниями как несоответствие занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения и проч. В противовес им, 21% представителей кадровых служб отметили, что готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса. Еще 13% иногда берут уволенных по статье: «Бывает, это связано не с деловыми качествами работника, а с амбициями его руководителя»; «На должность ниже прежней и/или с меньшей ответственностью».



Чаще всего лояльность специалистам, уволенным с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой, демонстрировали транспортно-логистические предприятия, строительные и промышленные компании.



Время проведения: 20 апреля — 3 июня 2023 года