«Утёвский Подсолнух» приглашает гостей на фестиваль народной культуры и творчества

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Жителей Самарской области приглашают на фестиваль народной культуры и творчества «Утёвский Подсолнух», который состоится 9 августа 2025 г. в селе Утёвка (Нефтегорский район, с.Утёвка, ул.Торговая,13).

Все гости фестиваля смогут погрузиться в калейдоскоп национальных традиций, истории и народного творчества Самарского края!

Участников ждет невероятно насыщенная программа: зажигательные концерты народных коллективов, увлекательные конкурсы, интерактивные анимационные программы, колоритная ярмарка, познавательные выставки и, конечно же, увлекательные мастер-классы и творческие лаборатории.

Ключевые площадки фестиваля:

«Национальный калейдоскоп», где вы познакомитесь с многообразием обрядов и культур народов Самарской области.

«Победить судьбу» — уникальная выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, а также посещение музея Г.Н. Журавлёва с увлекательной интерактивной программой.

«ПодСолнечная поляна» — настоящий рай для любителей подсолнечника: дегустация и выставка-продажа продукции, конкурс на лучший мёд фестиваля!

«Город мастеров» — здесь можно будет не только полюбоваться на уникальные изделия ручного творчества, но и принять участие в ремесленных мастер-классах.

«Народные забавы» — площадка для веселья и активности: игры с детьми, а также национальные игры и забавы для всех возрастов.

«Пир на весь мир», где всех гостей и участников фестиваля угостят разнообразными национальными блюдами.

В фестивале примут участие самодеятельные творческие коллективы; национальные культурные центры, музеи, дома творчества; художники, мастера-ремесленники, работающие в традиционных и современных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья; производители сельскохозяйственной продукции; индивидуальные предприниматели и предприятия торговли.

Гостей ждут 9 августа с 11.00. Вход свободный. 0+

Фото: организаторы события