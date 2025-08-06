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«Утёвский Подсолнух» приглашает гостей на фестиваль народной культуры и творчества
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«Утёвский Подсолнух» приглашает гостей на фестиваль народной культуры и творчества

6 августа 2025 14:17
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Все гости фестиваля смогут погрузиться в калейдоскоп национальных традиций, истории и народного творчества Самарского края! 

Жителей Самарской области приглашают на фестиваль народной культуры и творчества «Утёвский Подсолнух», который состоится 9 августа 2025 г. в селе Утёвка (Нефтегорский район, с.Утёвка, ул.Торговая,13). 

Все гости фестиваля смогут погрузиться в калейдоскоп национальных традиций, истории и народного творчества Самарского края! 
Участников ждет невероятно насыщенная программа: зажигательные концерты народных коллективов, увлекательные конкурсы, интерактивные анимационные программы, колоритная ярмарка, познавательные выставки и, конечно же, увлекательные мастер-классы и творческие лаборатории.

Ключевые площадки фестиваля:
«Национальный калейдоскоп», где вы познакомитесь с многообразием обрядов и культур народов Самарской области. 
«Победить судьбу» — уникальная выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья, а также посещение музея Г.Н. Журавлёва с увлекательной интерактивной программой.
«ПодСолнечная поляна» — настоящий рай для любителей подсолнечника: дегустация и выставка-продажа продукции, конкурс на лучший мёд фестиваля!
«Город мастеров» — здесь можно будет не только полюбоваться на уникальные изделия ручного творчества, но и принять участие в ремесленных мастер-классах.
«Народные забавы» — площадка для веселья и активности: игры с детьми, а также национальные игры и забавы для всех возрастов.
«Пир на весь мир», где всех гостей и участников фестиваля угостят разнообразными национальными блюдами.

В фестивале примут участие самодеятельные творческие коллективы; национальные культурные центры, музеи, дома творчества; художники, мастера-ремесленники, работающие в традиционных и современных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья; производители сельскохозяйственной продукции; индивидуальные предприниматели и предприятия торговли.

Гостей ждут 9 августа с 11.00. Вход свободный.  0+

 

Фото: организаторы события

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