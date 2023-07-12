Устойчивость к давлению: как чувствует себя промышленность в регионе

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Второй год Самарская область вместе со всей страной находится под прессом западных санкций. Как промышленные предприятия региона держат удар, какие отрасли показывают рост, какую помощь предприятиям оказывает государство – об этом и многом другом рассказал во время прямого эфира из Центра управления регионом министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

По его словам, несмотря на пандемию и санкции, которые отразились на предприятиях и на экономике региона в целом, тем не менее промышленный комплекс показывает очень хорошую адаптивность к настоящим реалиям.

Самарская область по-прежнему остается одним из индустриальных центров страны. В регионе действуют порядка 400 средних и крупных промышленных предприятий, где работают около 300 тысяч человек. Ключевые отрасли области – аэрокосмическая, автомобильная и нефтехимическая. Объективно оценить положение дел в промышленности Самарской области позволяет индекс промышленного производства – это основной показатель, показывающий изменения динамики производства.

«Мы начали год достаточно стабильно. За 5 месяцев индекс промышленного производства составил 108,3%. Это свидетельство того, что благодаря поддержке Правительства, а также умелому руководству промышленных предприятий, и, самое главное – слаженной работе трудовых коллективов, нам всем вместе удается находить противоядие против санкций коллективного Запада, – подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области. – Это говорит о том, что мы движемся эффективным курсом, и есть такой сдержанный оптимизм для того, чтобы к концу года получить положительные результаты нашей совместной работы».

Андрей Шамин также рассказал, что в прошлом году в регионе прорывными были направления производства авиационной техники, лекарственных препаратов, а также производства пищевых продуктов и сельхозтехники. Министр обратил внимание, что в этом сегменте лидерские позиции продолжает занимать «Пегас-Агро», который в прошлом году завершил инвестиционный проект по строительству второго завода.

Андрей Шамин указал на тот факт, что грамотная и слаженная работа предприятий и министерства позволяет не только не снижать оборотов, но и наращивать темпы производства. В частности, это касается региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Начиная с 2022 года объемы производимой предприятиями ОПК продукции значительно выросли. На сегодняшний день в регионе работают 118 предприятий оборонно-промышленного комплекса, 28 из них выполняют поручения гособоронзаказа.

«Сегодня все, что связано с ОПК, находится в особой зоне внимания, на особом контроле у губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Мы находимся в тесном взаимодействии с каждым предприятием. Знаем проблемы каждого предприятия. Наши общие задачи – это обеспечить эффективную, стабильную работу, чтобы выполнить гособоронзаказ. От этого во многом зависят наши успехи в СВО. Мы разрабатываем меры поддержки в интересах предприятий ОПК в дополнение к тем, которые уже давно действуют на территории Самарской области», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области.

Стоит отметить, что в Самарской области оказывают помощь не только предприятиям ОПК. Действуют меры федеральной и региональной поддержки для стабильной работы и развития всего промышленного комплекса региона. По словам министра, этих мер много, и они разнообразны. Это и льготы, и субсидии, и льготные займы, и гранты, а также обеспечение кадровых потребностей предприятий.

«На территории Самарской области разработаны нормативно-правовые акты по предоставлению льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество. Ежегодно величина льгот варьируется в районе 3 300 000 рублей, – привел цифры Андрей Шамин. Субсидия – самая популярная мера поддержки в регионе. Только по прошлому году объем субсидий предприятиям промышленного комплекса превысил 40 млрд рублей. Что касается грантов, в прошлом году 107 млн рублей было выплачено 19-ти предприятиям с общим кредитным портфелем в 6 млрд. Это позволило им выжить и остаться на плаву».

Показателем устойчивой экономической ситуации являются, в том числе, инвестиции в промышленность, а они находятся в регионе на высоком уровне и превышают 100 млрд рублей, - заключил министр промышленности и торговли Самарской области.