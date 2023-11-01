Установлен график выплаты пенсий за ноябрь в Самарской области

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В соответствии с пенсионным законодательством выплата пенсии производится за текущий месяц. В Самарской области выплатной период продолжается с 5-го по 25-е число каждого месяца.

Пенсионер самостоятельно выбирает способ доставки пенсии: через Почту России или один из банков, заключивших соглашение с Социальным фондом России. Перечисления пенсий и социальных выплат в банки Самарской области происходят три раза в месяц – 14-го, 17-го и 23-го числа.

При доставке через Почту России по Самарской области день доставки определяется Почтой. В ноябре 2023 Почта России приступит к выплатам 2-го числа.

В сельских отделениях почтовой связи 4 и 5 класса с режимом работы: вторник, четверг, суббота:

- 2 ноября будет производится выплата за 5 и 6 число;

В городских и сельских отделениях почтовой связи с режимом работы 5 дней в неделю:

- 2 ноября будет производится выплата за 5-е число;

- 3 ноября — за 6 число;

Начиная с 7 ноября, выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться согласно графику.

В городских отделениях почтовой связи с режимом работы 6 дней в неделю и Укрупненных доставочных участках Самарской области:

- 3-го ноября будет производится выплата за 5-е число;

Начиная с 6 ноября, выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться согласно графику.