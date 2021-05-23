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Успешный управленческий опыт городов и сел поощряют в России

23 мая 2021 14:29
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В 2021 году дотации для победителей конкурса из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 до 20 млн рублей.

Успешный управленческий опыт городов и сел поощряют в России. В пятый раз пройдет Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», нацеленный на выявление и распространение в регионах лучших практик деятельности органов местного самоуправления. В этом году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50.
 
В конкурсе участвуют городские и муниципальные округа, а также сельские поселения. Премии присуждаются не только за успехи в развитии местного самоуправления, но и в номинациях по градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, эффективному финансовому менеджменту и укреплению межнациональных отношений.

В 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов страны. Самарская область – активный участник мероприятия, в 2020 году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» приняли участие 47 муниципальных образований, было подано 50 заявок по четырем номинациям. В финал вышли 27 муниципальных образований с 30 конкурсными заявками.
Среди самых волнующих тем для жителей региона – городская среда, ЖКХ. В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» в региональном этапе было подано 6 заявок на конкурс от трех городских округов: Самара, Кинель и Октябрьск.

В 2021 году дотации для победителей конкурса из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в этом году составит 1 млрд рублей.
Помимо дотаций лауреаты получат дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик, - успешным управленческим опытом смогут воспользоваться другие регионы.

Теги: управленческий опыт поощряют в России

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