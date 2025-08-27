Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства

27 августа 2025 17:30
106
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.

27 августа Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Правительства. В числе вопросов совещания - подготовка к новому учебному году.  Министр просвещения Сергей Кравцов представил основной доклад, в котором была отмечена Самарская область. «Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте сказать о блестящих результатах наших «звездочек», нашей гордости. В нынешнем году сборные команды страны приняли участие в шести международных олимпиадах. По итогам все наши 29 школьников завоевали медали, среди них 20 золотых. Мы видим, что победители не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Татарстана, Башкирии, Московской, Челябинской областей, Новосибирской, Самарской, Кировской, Калининградской, Приморья и Алтайского края. За этими успехами большой труд педагогов, поддержка родителей, а главное, усилия и стремления к знаниям», - отметил министр просвещения.  Среди золотых призеров международных  олимпиад - Илья Бинкин, ученик Самарского регионального центра для одаренных детей. Он  получил золотую медаль XXI международной естественно-научной олимпиады среди юниоров (IJSO), которая проходила в Бухаресте (Румыния) и бронзовую медаль за третий результат среди всех участников состязаний по физике.

Также Сергей Кравцов доложил Главе государства о результатах ЕГЭ 2025 года, отметив в качестве важной тенденции рост количества учеников,  сдающих профильную математику, физику, химию, биологию и информатику. Одна из приоритетных задач на новый учебный год, озвученных главой минпросвещения, – развитие естественно-научного образования. 

По информации министерства образования Самарской области, предметы естественно-научной направленности  традиционно в приоритете для сдачи на ЕГЭ у ребят нашего региона, среди гуманитарных предметов наиболее востребовано обществознание. По итогам основного периода ЕГЭ в нашей области 193 стобалльных результата, 13 человек набрали 100 баллов сразу по двум предметам.

По инициативе Губернатора Вячеслава Федорищева все ребята, показавшие наивысший результат на едином государственном экзамене в этом году, получат единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат. «Формирование благоприятных условий для обучения, профессионального роста и развития талантов молодых ребят – наша ключевая задача. Именно такие талантливые люди в будущем станут движущей силой развития региона», - отмечал глава региона

 

Фото: kremlin.ru

