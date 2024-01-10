Услугами самозанятых пользуется каждая шестая компания в Самаре

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Самозанятых чаще всего привлекают в сферах строительного проектирования, информационных технологий и дизайне. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Преимущества сотрудничества с самозанятыми для работодателей очевидны: компания освобождается от уплаты налогов и взносов — вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход, привлечение самозанятых позволяет компаниям не «раздувать» штат. Сегодня 17% предприятий и организаций пользуются услугами самозанятых граждан. Чаще всего лица с подобным статусом выполняют работы в сфере проектирования зданий и сооружений, информационных технологий, дизайна, маркетинга и грузоперевозок.



Время проведения: 1—28 декабря 2023 года



В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

1. Строительство, проектирование

2. Информационные технологии

3. Дизайн

4. Маркетинг, реклама, PR

5. Логистика, грузоперевозки

6. Бухгалтерия, финансовый консалтинг

7. Кадры, управление персоналом

8. Редактура, копирайтинг

9. Переводы

10. Документооборот