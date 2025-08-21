Ушёл из жизни Валерий Ульянов заместитель директора по туризму и рекреации нацпарка «Самарская Лука»

118

15 августа 2025 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни заместитель директора по туризму и рекреации национального парка «Самарская Лука» — Валерий Юрьевич Ульянов, сообщаили в пресс-службе нацпарка.

На работу в парк Валерий Юрьевич пришёл ещё в 1985 году. Тогда молодой выпускник-биолог Куйбышевского государственного университета начал трудиться в только что созданном отделе науки под руководством Юрия Константиновича Рощевского. Молодая команда учёных, в числе которых был и Валерий Ульянов, провела большую работу по уточнению видового разнообразия Самарской Луки. Результатом стали реестры природных достопримечательностей, флоры и фауны — документы, которые актуальны и сегодня.

Позднее жизненный путь на время увёл его в сторону, но в 2017 году Валерий Юрьевич вернулся в национальный парк — уже на должность заместителя директора.

Возглавив ответственное направление, Валерий Юрьевич чётко и планомерно взялся за развитие. Был создан и утверждён план развития рекреационной деятельности и туризма, проведён ребрендинг, появился новый логотип и сайт национального парка. При его участии восстанавливались родники, создавались новые маршруты, строилась инфраструктура в местах отдыха и на экотропах, он поддержал и дал возможность развития волонтерскому проекту «Путь реки».