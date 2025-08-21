Я нашел ошибку
При его участии восстанавливались родники, создавались новые маршруты, строилась инфраструктура в местах отдыха и на экотропах.  
Ушёл из жизни Валерий Ульянов заместитель директора по туризму и рекреации нацпарка «Самарская Лука»
Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных.
ЦБ определил перечень признаков мошенничества при снятии наличных в банкомате
Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на набережной.
Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре
В ходе технического обслуживания выявлено 392 существенных нарушения, которые потенциально могли привести к ЧП с угарным или природным газом.
Плановое техобслуживание и проверка газового оборудования проходит в Самаре
В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения.
Ребята из Самарской области прошли начальную военную подготовку на военно-патриотических сборах ПФО «Гвардеец»
Переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка. 
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Сумму могут менять с учетом инфляции.
Минтранс разработал правила сбора с каждого авиапассажира в 150 рублей в фонд реконструкции аэродромов
Ушёл из жизни Валерий Ульянов заместитель директора по туризму и рекреации нацпарка «Самарская Лука»

21 августа 2025 21:11
118
При его участии восстанавливались родники, создавались новые маршруты, строилась инфраструктура в местах отдыха и на экотропах.  

15 августа 2025 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни заместитель директора по туризму и рекреации национального парка «Самарская Лука» — Валерий Юрьевич Ульянов, сообщаили в пресс-службе нацпарка.

На работу в парк Валерий Юрьевич пришёл ещё в 1985 году. Тогда молодой выпускник-биолог Куйбышевского государственного университета начал трудиться в только что созданном отделе науки под руководством Юрия Константиновича Рощевского. Молодая команда учёных, в числе которых был и Валерий Ульянов, провела большую работу по уточнению видового разнообразия Самарской Луки. Результатом стали реестры природных достопримечательностей, флоры и фауны — документы, которые актуальны и сегодня.

Позднее жизненный путь на время увёл его в сторону, но в 2017 году Валерий Юрьевич вернулся в национальный парк — уже на должность заместителя директора.

Возглавив ответственное направление, Валерий Юрьевич чётко и планомерно взялся за развитие. Был создан и утверждён план развития рекреационной деятельности и туризма, проведён ребрендинг, появился новый логотип и сайт национального парка. При его участии восстанавливались родники, создавались новые маршруты, строилась инфраструктура в местах отдыха и на экотропах, он поддержал и дал возможность развития волонтерскому проекту «Путь реки».

 

 

