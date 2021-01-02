Ушёл из жизни Игорь Владимирович Вершинин

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От депутатов Самарской Губернской Думы, вузовского сообщества региона и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни Игоря Владимировича Вершинина.

Он был человеком высокого профессионализма, большого таланта и мастерства. Всю свою жизнь посвятил образованию, науке, педагогике и стал примером колоссальной работоспособности и искренней любви к своему делу.

Более 45 лет Игорь Владимирович Вершинин работал в педагогическим университете, который стал для него по-настоящему родным. Декан факультета иностранных языков, ректор, а затем президент – он всегда был новатором, открывающим новые страницы в истории вуза.

Бессменный президент «Альянс Франсез Самара», Игорь Владимирович открывал историю и культуру Франции для самарцев.

За время работы депутатом Самарской Губернской Думы он многое сделал для законодательного обеспечения важнейших социальных сфер, всегда отдавал максимум сил и энергии решению поставленных задач.

Имя Игоря Владимировича Вершинина навсегда останется в истории нашего региона.