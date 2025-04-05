Ушла из жизни Эрна Сэт, внесшая значительный вклад в развитие музыкально-хоровой культуры Самары

182

4 апреля на 89-м году жизни ушла Эрна Карловна Сэт – кандидат педагогических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, театральный критик, член Союза театральных деятелей России, ученый, преподаватель и просветитель, внесший значительный вклад в развитие музыкально-хоровой культуры Самары, сообщает СГСПУ.

Более 40 лет она прподавала в Самарском государственном социально-педагогическом университете на музыкально-педагогическом факультете.

Посвятив жизнь студентам и музыке, она воспитала много высокопрофессиональных педагогов-музыкантов. Эрну Карловну хорошо знали и уважали коллеги как в России, так и за рубежом. Она была не только прекрасным преподавателем, но и замечательным человеком, всегда готовым прийти на помощь своим коллегам и студентам.



Прощание с Эрной Карловной состоится 6 апреля с 12.00 до 13.00 по адресу: Самара, ул. Борская, 108, похоронный дом 1,зал 3.