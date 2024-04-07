Ушла из жизни Татьяна Ермакова старший тренер ЦСК ВВС (Самара) по фехтованию 

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7 апреля на 62-м году ушла из жизни Татьяна Викторовна Ермакова.



Татьяна Ермакова родилась 21 июня 1962 года. Мастер спорта по фехтованию. Чемпионка России.



С 1992 года работала старшим тренером ЦСК ВВС (Самара) по фехтованию, а также старшим тренером-преподавателем комплексной спортивной школы олимпийского резерва филиала ЦСКА (ЦСКА ВВС, Самара).



Воспитанники: мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира Екатерина Лебедева-Горская, мастера спорта, чемпионы России Виктория Флеглер, Федор Зубов, Николай Сторожилов.



Прощание состоится 9 апреля в 11:30 в спорткомплексе ЦСКА по адресу: Самара, ул. Стара Загора, 143А.