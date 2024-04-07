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Ушла из жизни Татьяна Ермакова старший тренер ЦСК ВВС (Самара) по фехтованию 

7 апреля 2024 22:50
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Прощание состоится 9 апреля.

7 апреля на 62-м году ушла из жизни Татьяна Викторовна Ермакова. 

Татьяна Ермакова родилась 21 июня 1962 года. Мастер спорта по фехтованию. Чемпионка России.

С 1992 года работала старшим тренером ЦСК ВВС (Самара) по фехтованию, а также старшим тренером-преподавателем комплексной спортивной школы олимпийского резерва филиала ЦСКА (ЦСКА ВВС, Самара).

Воспитанники: мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира Екатерина Лебедева-Горская, мастера спорта, чемпионы России Виктория Флеглер, Федор Зубов, Николай Сторожилов.

Прощание состоится 9 апреля в 11:30 в спорткомплексе ЦСКА по адресу: Самара, ул. Стара Загора, 143А.

Теги: Самара

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