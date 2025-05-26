Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова

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В понедельник, 26 мая, на 73-м году ушла из жизни председатель Самарского областного суда в отставке Любовь Петровна Дроздова.

«Любовь Петровна родилась в Куйбышеве. В судебной системе она проработала 47 лет, в должности судьи — 32 года, 12 из которых председателем Самарского областного суда, посвятив свою жизнь защите прав и свобод человека, во имя торжества закона и справедливости. Любовь Петровна активно сочетала работу судьи с работой в органах судейского сообщества: будучи судьей, она была избрана председателем Квалификационной коллегии судей Самарской области. Прощание с Любовью Петровной состоится 28 мая», — сообщили в областном суде.

За большой вклад в реализацию судебной реформы в 2008 году Любовь Петровна награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2013 году ей объявлена благодарность Президента Российской Федерации, в 2018 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Любовь Дроздова занимала пост председателя облсуда с 2007 года. В ноябре 2008 года на нее совершили покушение. Любовь Петровна была тяжело ранена, но после восстановления продолжила работать. В отставку она ушла в феврале 20019 года, пишет 63.ру.