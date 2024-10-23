Ушел из жизни Владимир Лумпов - бывший глава Железнодорожного района и Самары

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Об этом сообщила в своем телеграм-канале Елена Лапушкина:

"Ушел из жизни Владимир Ильич Лумпов - глава Железнодорожного района Самары с 1989 по 1996 годы. Всю свою жизнь он посвятил работе на благо города, вёл активную общественную деятельность, в 1997 году возглавлял городской округ Самара.

Владимир Ильич всегда искренне болел душой за все, что делает, за развитие своего района и благополучие жителей. Для всех коллег, для всего коллектива он был примером высочайшей организованности, требовательности к результатам своей работы, неравнодушия к судьбе района и всего города".

Прощание с Владимиром Лумповым состоится 24 октября, с 12.00 до 13.00, по адресу: ул. Борская, 108 к.1, Похоронный дом №1, зал №3.

Фото: t.me/e_lapushkina